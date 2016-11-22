Федор Канарейкин: "Авангарду" удалось хорошо войти в игру"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (6:3) отметил, что команда удачно начала матч, выиграв первый период со счетом 4:1. По его словам, результат на табло не отражает происходившее не льду.

- Поздравляю свою команду с хорошей игрой, - заявил Канарейкин. - Откровенно говоря, так как я не летал на выезд, мне удалось посмотреть много матчей. И я видел "Ладу" в действии: две игры с Нижнекамском, игру с Казанью. Команда оставляла хорошее впечатление, и счет не всегда отражал то, что происходило на льду. Я опасался, что после такого выезда может быть обратная акклиматизация. Но сегодня нам, наоборот, удалось хорошо войти в игру, и я соглашусь, мы много реализовали в первом периоде. Сегодня и большинство хорошо отработали. (Анна ЛЕВЧЕНКО)