Федор Канарейкин: "Авангарду" не удалось войти в игру со "Слованом"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после поражения своей команды в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ от "Слована" (3:4) подчеркнул, что игра дала пищу для размышлений.

– Прежде всего, поздравляю "Слован" и Милоша Ржигу с победой, – цитирует официальный сайт "Авангарда" Канарейкина. – Нам сегодня не удалось войти в игру – первый период мы проиграли как в активности, так и в единоборствах. За 6 дней подготовки мы немного выбились из ритма.

Во втором и третьем периодах нам удалось "поднять" игру. Две шайбы – большой разрыв, однако мы сумели его ликвидировать и сравняли счет в концовке матча. К сожалению, мы не довели игру до конца. Ошибки видны и понятны. Сегодняшняя встреча дала пищу для размышлений. Сезон длинный, будем работать.

– Как оцените дебют Дерека Роя?

– Первый матч – всегда тяжелый. Дерек старался, у него были хорошие моменты. Он сейчас не в идеальной форме, но уверен, он будет прибавлять от игры к игре.

– Что скажете о перестановках в звеньях?

– Сегодня мы остались недовольны вновь образованной третьей линией – Михеев – Пьянов – Фищенко. Потом мы поменяли Фищенко на Лемтюгова. Можно сказать, что первоначальный план не сработал. Будем пробовать дальше.

По старанию и самоотдаче претензий к игрокам у меня нет, а вот по началу матча они были. От этого и надо отталкиваться в предстоящей игре.