Федор Канарейкин: "Авангарду" не удалось показать целостную игру в матче с "Витязем"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин на пресс-конференции по окончании матча регулярного чемпионата КХЛ с "Витязем" (3:2) подчеркнул, что его команде не удалось показать целостную игру. Специалист отметил перепады в действиях своих подопечных.

– У нас два игрока впервые вышли на лед в этом чемпионате – Бурдасов и Зубов, – приводит официальный сайт "Авангарда" слова Канарейкина. – Думаю, они сыграли хорошо. Мы неплохо вошли в матч, контролировали шайбу, и единственное, что нам не удалось – показать целостную игру. У нас были перепады, и соперник нам в эти моменты не давал сработать так, как нам бы хотелось. И, конечно, концовки периодов нам не удались. Получали голы на последних минутах. Есть моменты, которые мы должны усилить.

– Вы поступили в духе Сумманена – решили заменить Шилина перед третьим периодом.

– Я не знаю, как поступал Сумманен, поэтому поступил в духе Канарейкина. Нас ожидает встреча с "Динамо", и мы решили дать Фурху сработать один период.

– Почему не засчитали гол Глухова?

– Нам сказали судьи, что там у Глухова было движение коньком. Не доверять арбитрам у нас оснований нет. Тем более, по этой ситуации сейчас изменилась трактовка.

– Паршина назвали лучшим игроком матча. Вы согласны с этой оценкой?

– Да, он хорошо двигался, отдал прекрасный пас Михееву на третий гол. Старается и вообще выглядит лидером. Я доволен его работой.