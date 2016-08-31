Федор Канарейкин: "Авангарду" не хватило концентрации"

Главный тренер "Авангард" Федор Канарейкин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Локомотива" (2:3 ОТ) посетовал, что его команде не хватило концентрации в концовке встречи.

– Мы ожидали, что игра получится для нас сложной, понимали, что после игры с "Динамо" "Локомотив" мобилизуется, – приводит официальный сайт "Локомотива" слова Канарейкина. – Мы начали выездную серию, старались. Думаю, что игра получилась.

Мы боролись до конца, удалось спасти матч в концовке. Есть вопросы по дисциплине, присутствуют ненужные удаления, которые повлияли на результат. Наверное, не хватило концентрации в концовке игры, совершили грубую ошибку, но на одно очко мы наиграли.