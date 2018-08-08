Федор Канарейкин: "Авангарду" логичнее играть на Западе, но календарь уже сверстан"

Бывший тренер "Авангарда" Федор Канарейкин отметил, что если омская команда из-за временного переезда в Балашиху будет играть в Западной конференции, могут возникнуть проблемы с календарем.



- Как относитесь к тому, что омский "Авангард"" будет проводить домашние матчи нового сезона в Балашихе?

- Рассуждать на этот счет не стоит, потому что руководство анализировало данный вопрос и все просчитало. Я понимаю, что рассматривалось несколько мест. Но раз пришли к Балашихе, значит, все согласовали. Здесь присутствует другой момент – меняется график перелетов для соперников "Авангарда". Нужно будет возвращаться из дальнего турне в Москву и потом опять улетать. Самой команде не придется особо много летать, потому что сокращено выездное расстояние с московскими и подмосковными клубами. Это должно пойти на пользу "Авангарду".

- В какой конференции должен выступать клуб в связи с переездом?

- Если они теперь базируются в Подмосковье, то оптимально было бы в Западной. Но календарь уже сверстан, это может вызвать большие проблемы. Думаю, что лига примет решение о том, как лучше поступить. Ситуация серьезная - клуб оказался в трудном положении. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)