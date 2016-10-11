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Федор Канарейкин: "Авангард" сумел дотащить матч со "Спартаком" до победы"

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Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Спартаком" (3:2) отметил напряженный характер встречи. Специалист поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу, передает из Лужников корреспондент "СЭ" Михаил ЗИСЛИС.

– Ожидали, что для нас будет очень сложная игра, – сказал Канарейкин. – Смена тренерского штаба в "Спартаке", неудачная серия игр на Дальнем Востоке, много болельщиков – все это сказывалось.

В первом периоде "Спартак" нас переиграл. В матче нас оставил вратарь. Второй период нам удался. В третьем просил сыграть на результат, особенно в первые минуты. Этого добиться не удалось, получили гол и пошла качельная игра. Но поблагодарю команду за то, что она сумела дотащить трудный матч до победы.

– После матча с ЦСКА вы покритиковали Дерека Роя, а сегодня он набрал три очка. Ваши методы подействовали?

– Статистика – это хорошо, мы на нее опираемся, но Рой может и должен играть лучше. Пока по нему есть вопросы.

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