Федор Канарейкин: "Авангард" провел худший матч в сезоне"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (1:3) отметил, что его команда провела матч бесхарактерно и бесхребетно. По словам наставника, в оставшихся до плей-офф матчах перед омичами стоит задача наладить игру.

- "Ладу" поздравляю с сегодняшней победой, - приводит пресс-служба самарцев слова Канарейкина. - А что касается нас, то это был самый худший матч, который мы сыграли в этом сезоне. Бесхарактерно, бесхребетно. Не получилось не то, что мы вошли в игру, а то, что намеченный на игру план мы совершенно не выполняли. Не удалось ничего и говорить нечего.



- "Авангард" уже практически застолбил за собой второе место в конференции. Какие задачи команда решает в оставшиеся игры?



- Задачи - наладить игру в преддверии плей-офф. На этот счет мы уже пообщались с командой. Нужно поработать оставшиеся игры, хотелось бы видеть улучшение игры в неравных составах, психологическую стабильность, чтобы команда выглядела спокойной и работала на результат. Вот эти моменты мы должны доработать.