Федор Канарейкин: "Авангард" потерял нить игры из-за удалений"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после поражения от "Барыса" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил , что несмотря на неудачный результат, его подопечные показали качественную игру в обороне. Омский клуб идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Барыс" – на 6-й строчке.

– Мы провели качественную игру в обороне, – цитирует сайт "Барыса" Канарейкина. – Не удался нам третий период, здесь были индивидуальные ошибки. От нападения хотелось, чтобы было больше агрессии, но на сегодняшний день это то, что мы смогли, наверное, выдавить.

Мы пропустили быстрый гол, там была индивидуальная ошибка, что касается второй шайбы, считаю, что удачно попал игрок, очень хороший бросок. А что касается агрессии, то мы пропустили вот эти два быстрых гола, потом пошли удаления с нашей стороны, потеряли нить игры, загрузились и ситуация шла до шайбы. Концовка была важна для обеих команд, где "Барыс" забросил в пустые ворота.