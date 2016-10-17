Федор Канарейкин: "Авангард" недоработал в концовке матча с ЦСКА"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от ЦСКА (2:3) отметил напряженный характер встречи. Специалист посетовал, что его подопечные не смогли сохранить концентрацию в концовке, передает из Омска корреспондент "СЭ" Анна ЛЕВЧЕНКО.

– ЦСКА с победой, – сказал Канарейкин. – Нам удались обе игры с ЦСКА, я думаю. Для зрителей получились хорошие матчи. Что касается нас, то недоработали концовку встречи. Крайними нападающими недоработали и получили два гола одинаковых по сути. Мы знали, как агрессивно играют армейцы, но все же защитники доставили шайбу до ворот, и это принесло им два гола. Хотелось бы, конечно, что-то заработать сегодня, но не получилось.

– Соботка никак не может забить. В чем причина?

– Так получилось, что его мы ждали долго, не знали, в каком состоянии он приедет. Также приехал Никита Никитин по ходу чемпионата. Думаю мы придем к общему знаменателю в тот перерыв небольшой, что нам предстоит, – 8 дней. Разберемся в тренировочном процессе.

– Почему не стали заявлять еще одного игрока?

– У нас есть лимитчик Дервук. Второго молодого пока нет. В начале сезона мы заявляли Минеева. Пока ему рановато быть в первой команде. Он сейчас работает с молодежной. Посмотрим. Прибавит – вернем. А просто заявлять – не вижу смысла.

– Достаточно тяжело проходили среднюю зону. И не только в матчах с ЦСКА. Чего не хватает?

– Плотность у многих команд сейчас существует. И многие команды играют в агрессивный хоккей. Поэтому свободных мест не так много. Мы пытаемся найти зоны, куда можно уйти, но не всегда это удается. По первому периоду у нас были вопросы к некоторым нападающим. Правда, сегодня в меньшей степени. Но потери шайбы на синей линии сегодня были. Мы, наверное, лучше должны работать в своей зоне крайними нападающими.

– Какие возможности видели в концовке игры, когда взяли тайм-аут?

– Варианты одни у каждого тренера – найти ходы, чтобы они принесли моменты, сравнять счет. Мы попросили команду перевести шайбу в зону соперника, сделать там вбрасывание, чтобы зацепиться за зону и в дальнейшем развить эту ситуацию.