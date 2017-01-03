Федор Канарейкин: "Авангард" не смог реализовать свои моменты, будем работать"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после поражения от московского "Динамо" (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что причиной неудачного результата стали частые удаления его подопечных и плохая игра в большинстве. Омичи идут на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции, "Динамо" – пятое на "Западе".

– Два компонента, в которых "Динамо" нас сегодня переиграло, это блокированные броски – очень многие наши броски не доходили до ворот, и удаления, которые мы себе создали, – сказал Канарейкин. – Особенно удаления в чужой зоне, в средней зоне. Они приводили к заброшенным шайбам. Был момент, когда нам удалось забросить первую шайбу. Но мы тут же организовали себе третий гол, в следующей же смене. Не хватило времени. Пробовали бороться до конца, но удача была сегодня на стороне "Динамо".

– Что делать с большинством?

– Откровенно говорю – тренируем каждый день большинство. Сегодня были моменты, которые надо было доводить до конца. Но не удалось этого сделать. Скажу также, что и вратарь Лазушин сегодня провел хорошую игру. Ну что тут еще сказать – будем работать, пробовать разные сочетания. Мы и так это делаем, хотим найти оптимальные связки. Время еще есть, будем работать. Мы понимаем, что это большой резерв в нашей игре.

– Как обстоят дела у Валентина Пьянова?

– На ситуацию с Валентином я смотрю с оптимизмом. Около 10 дней прошло с его операции, и прогресс у него очень большой, очевидный. Это мобильный, дисциплинированный игрок. Неделя, две, от силы три – и он будет в строю. Также надеюсь на скорое возвращение Бурдасова и Анелева.

– Как оцените действия новых защитников команды?

– Пробуем, это как раз время проб. Но в то же время сейчас многие команды решают вопросы попадания в плей-офф, поэтому пробовать-то можно, но надо работать и на результат. Стараемся. Ребята, которые влились к нам в линию обороны – Меньшиков и Григорьев, проводят второй или третий матч. Конечно, им нужна адаптация. Нужно потерпеть, посмотреть, правильно распределить их по позициям. (Анна ЛЕВЧЕНКО)