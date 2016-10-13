23:47 13 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Федор Канарейкин: "Авангард" много играл в меньшинстве, игроки "наелись"

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Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Торпедо" (2:3) отметил, что его команда не смогла додавить соперника во втором периоде. По его словам, после этого ситцация на площадке изменилась в пользу нижегородцев. 

- Мы хорошо сегодня работали, до середины второго периода был контроль игры, были моменты, - приводит пресс-служба "Торпедо" слова Канарейкина. - Надо было решать во втором периоде, но не додавили, а потом ситуация изменилась. Мы много играли вчетвером, "наелись".

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/12119-torpedo-nizhniy-novgorod-avangard-omskaya-oblast.html

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