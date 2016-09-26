Федор Канарейкин: "Авангард" имел достаточно шансов, чтобы забросить "Магнитке" более одной шайбы"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин поздравил магнитогорский "Металлург" (1:3) с победой в матче регулярного чемпионата КХЛ. По словам специалиста, в этой встрече команды имели равные возможности.

- Поздравляю "Металлург" с победой, - сказал Канарейкин. - Это была игра равных возможностей. Мы имели достаточно шансов, чтобы забить более одной шайбы. К сожалению, не удалось. Отрицательный момент - мы проиграли много вбрасываний, на точке соперник переиграл нас. Готовимся к следующей игре.

- Вся игра прошла в четыре звена. Не было мысли перейти на три?

- Мы работали достаточно хорошо и в четыре звена. За девять минут мы играли в три звена. Были моменты, когда старались сыграть активнее, особенно когда вбрасывание было в зоне соперника. К сожалению, проигранные эти моменты не давали нам инициативы, чтобы сразу зацепиться в зоне атаки.

- В большинстве играли в конце матча и не снимали вратаря. Почему?

- У нас было еще достаточно времени, чтобы попробовать реализовать большинство 5 на 4. Не удалось заменить вратаря, выжать что-то из этой ситуации.

- А у вас нет желания обзавестись таким колдуном, как у "Металлурга"?

- Не думаю, что мы окажемся в столь сложной ситуации, чтобы прибегать к таким методам. (Анна ЛЕВЧЕНКО)