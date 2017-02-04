Федор Канарейкин: "Адмирал" воевал до конца, а нам не удалось ликвидировать отставание"

Главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин после поражения от "Адмирала" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что причиной поражения его подопечных стала неудачная игра в большинстве. Клуб из Владивостока прервал двухматчевую серию поражений и идет на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, "Авангард" занимает второе место.

– "Адмирал" с победой. Мы пропустили сегодня быстрый гол – не сложный, – сказал Канарейкин. – Работа была равной с обеих сторон. А вторая шайба – это ошибка нашего защитника, который не разобрался в простой ситуации. Все было под контролем, у него было два хода – продлевать борт или там был центральный нападающий совершенно свободный. Но он нашел наихудшее продолжение. Что касается соперников, то "Адмирал" сегодня вышел воевать до конца. Мы тоже боролись за победу, но нам не удалось ликвидировать отставание в одну шайбу.

– Евгений Медведев в списке травмированных. Что с ним? Когда вернется на лед?

– Сейчас он обследовался. Травма была не в последней игре, он играл с ней, работал. Хорошо, что дотерпел почти до перерыва. Посмотрим, пока не знаю, как пойдет лечение. Надеемся вернуть его к плей-офф.

– Что хотел Орлов, выйдя на лед перед сиреной и после нее?

– Наверное то же, что хотели в первом периоде и игрок "Адмирала".

– Как оцените большинство сегодня?

– Как его оценивать, если мы не сработали в большинстве. Это компонент уже давно влияет на развитие игры, мы работаем над ним, но пока, к сожалению, не удается доработать его до конца.

– Несколько матчей "Авангард" пропускает в начале игры. Как с этим бороться?

– Это нехорошая тенденция. Но, к сожалению, так развиваются игры. Хуже то, что все эти шайбы легкие, совершенно не вытекающие из ситуации на поле. Вот это меня беспокоит. Что делать? Работать с большей концентрацией, дисциплиной, блокировать броски, дорабатывать моменты до конца, работать в контакте. Это все приносит результат.

– Уже прикидывали, кто будет играть в воротах в оставшихся матчах?

– Первый вопрос, который меня волнует, это травма Шилина. Подтянуть его надо к плей-офф. Я надеюсь, он подойдет и к этим трем матчам, я надеюсь дать ему практику в одном из них. А работу в плей-офф начнет Фурх. Других вариантов у нас нет. И мы поддерживаем его. (Анна ЛЕВЧЕНКО)