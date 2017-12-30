Федор Беляков: "Простому работяге как я в "Салавате" места не нашлось"

Защитник нижегородского "Торпедо" Федор Беляков отметил, что не смог в "Салавате Юлаеве" показать свои сильные стороны. Хоккеист также добавил, что ему не нашлось места в уфимской команде.

– Конечно, не думал, что этот сезон проведу вот так – поменяю две команды, – цитирует "Р-Спорт" Белякова. – Я играл в командах, похожих на "Торпедо" по стилю, и для меня несложно будет влиться. Просто в Уфе хватает мастеровитых игроков, и таким простым работягам, как я, не находится места. Не смог в "Салавате" свои сильные стороны показать, хотя тут зависело всё только от меня. Может, еще не созрел. Но у меня все еще впереди.

Напомним, что Беляков был обменян в "Торпедо" в последний день перед наступлением запрета в КХЛ на переходы хоккеистов. Нынешний сезон защитник начинал в "Сибири" (7 матчей, 1 очко), откуда перешел в "Салават Юлаев" (10 игр, 1 очко).