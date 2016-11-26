Федор Беляков: "Приятно побить рекорд, но голову я этим себе не забиваю"

Защитник "Сибири" Федор Беляков в интервью "СЭ" отметил, что специально не следит за собственной статистикой. В четверг он установил рекорд КХЛ по количеству заблокированных бросков в одном сезоне. Сейчас на счету Белякова 115 таких бросков.

– Не сомневаюсь, что за статистикой заблокированных бросков вы следили после каждой игры.

– А вот и нет. Я заглядываю время от времени на официальный сайт лиги, но постоянно себе голову этим не забивал. Приятно, что удалось побить рекорд. Только сейчас для "Сибири" куда важнее закрепиться в зоне плей-офф. Я делаю для этого все от меня зависящее – ловлю шайбы на себя, провожу силовые приемы, действую в отборе.

– С чем связываете такой прогресс по числу заблокированных бросков?

– В этом сезоне мне стали доверять больше игрового времени, выпускать в первой паре. Естественно, регулярно выхожу и в меньшинстве. Да и сам понимаю, чем именно могу принести пользу команде, поэтому всегда готов принять на себя шайбу.

– Со стороны кажется безумием ложиться под бросок Дениса Куляша в тот момент, когда ваша команда проигрывает "Салавату" 0:6 в третьем периоде.

– Страшно мне тогда не было. В таких случаях я играю на автомате. Да и подумать особенно не успеваешь. Если позволю себя расслабленность и не стану блокировать бросок, то в следующий раз в схожей ситуации можно и пропустить. Нет смысла обращать внимание на то, кто бросает. Моя задача – не дать шайбе долететь до ворот.

– Не пересматривали тот момент?

– Нет, вот тогда могло стать страшно (улыбается). Да и зачем? Попал в меня Куляш, боль прошла, играю дальше.

– В Северной Америке блокирование бросков – это чуть ли не целая наука. У вас есть какая-то особенная манера, позволяющая эффективно перекрывать направление полета шайбы?

– О себе такого сказать не могу. Все происходит само собой. Когда вижу, что игрок соперника готовит бросок, то пытаюсь под него подстроиться и принять шайбу, либо сделать так, чтобы она прошла мимо ворот. Еще по возможности пытаюсь активно работать клюшкой. Катание у меня неидеальное, поэтому не всегда получается грамотно развернуть ноги. Хотя я и стараюсь выставить щитки в сторону бросающего таким образом, чтобы закрыть как можно больше пространства. Каких-то других приемов или хитростей у меня нет. (Михаил ЗИСЛИС)