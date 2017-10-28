Федор Беляков: "Для меня переход в "Салават" - это новый вызов в карьере"

Защитник "Салавата Юлаева" Федор Беляков отметил, что рад своему переходу в уфимскую команду. Хоккеист также добавил, что для него это новый вызов в карьере.

– Эмоции только положительные, рад попасть в такой сильный клуб, как "Салават", – цитирует клубная пресс-служба Белякова. – Для меня это новый вызов в карьере.

– Антон Бурдасов ожидал перехода. Каково было в вашем случае?

– В подвешенном состоянии находился. Тренировался с молодежной командой. Если не было льда, искал его сам. Всякого развития события ждал, но не думал, что ожидают сюда.

– Как считаете сами, каковы ваши сильные стороны, что можете дать команде?

– Скрывать не буду, я из тех игроков, которые "таскают рояль". Исполнителей в Уфе много классных. Моя задача – показать свои сильные качества, это игра в обороне. Стараться помочь команде в меньшинстве, добавить в силовой игре. Буду стараться поддерживать свой стиль, играть в этом ключе. Все зависит от того, что мне скажут тренеры, какую задачу поставят.

Напомним, что Беляков перешел в "Салават Юлаев" из "Сибири" в результате обмена. В текущем сезоне 24-летний хоккеист провел семь матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счет одну результативную передачу.