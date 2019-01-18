15:30 | Хоккей — КХЛ

Федерация хоккея Франции работает над вступлением клуба из Парижа в КХЛ

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Федерация хоккея Франции (FFHG) ведет работу над подачей заявки о вступлении клуба из Парижа в КХЛ. Об этом сообщил президент федерации Люк Тардиф.

В сентябре президент КХЛ Дмитрий Чернышенко сообщил, что КХЛ ведет переговоры по поводу вступления в лигу клубов из Парижа и Марселя. Также он сказал, что парижская команда может принимать соперников на арене "Берси".

– Ничего существенного по этому вопросу пока нет, но мы работаем над тем, чтобы клуб появился в Париже, не в Марселе, – цитирует ТАСС Тардифа.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6015801

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