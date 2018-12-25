Нападающий Радель Фазлеев стал игроком "Ак Барса", информируеи официальный сайт КХЛ. 22-летний игрок подписал однолетний контракт с казанским клубом.

Ранее "Филадельфия" выставила Фазлеева на драфт отказов для того, чтобы расторгнуть с ним контракт. Он был выбран американским клубом на драфте в 2014-м году под 168-м номером, однако не провел за команду ни одной игры в НХЛ.

В последние 3 года Фазлеев выступлал за фарм-клуб "Флайерз" в АХЛ. Он провел 143 игры, в которых набрал 37 (10+27) очков.

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