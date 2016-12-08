Фазель намерен добиться участия клубов КХЛ в Лиге чемпионов

Президент ИИХФ Рене Фазель сообщил, что планирует привлечь российские клубы к участию в Лиге чемпионов, которая проводится под эгидой этой организации. Турнир стартовал в 2014 году. Клубы КХЛ не принимают в нем своего участия. Сейчас в ЛЧ играют команды из шести стран - Австрии, Германии, Финляндии, Швейцарии, Швеции и Чехии.

- Мы обсуждаем этот вопрос: сейчас очень сложный календарь и очень много игр в КХЛ, но мы не сдаемся, - приводит ТАСС слова Фазеля. - Моя цель состоит в том, что однажды российские клубы также будут играть в Лиге чемпионов. Но на это требуется время, тем более что впереди будет сложный сезон с паузой на Олимпиаду. По моему мнению, для российских клубов участвовать в Лиге чемпионов - это тоже хорошо.