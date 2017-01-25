19:09 | ХОККЕЙ — КХЛ

Фанаты "Спартака" пообещали не скандировать нецензурные выражения на матчах КХЛ

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Фанаты "Спартака" пообещали, что больше не будут ругаться матом на матчах команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщил глава службы безопасности красно-белых Роман Морозов. "Спартак" был оштрафован КХЛ на 600 тысяч рублей за скандирование болельщиками нецензурных выражений в последнем матче чемпионата лиги с ЦСКА.

- Мы проводим работу по предотвращению таких случаев. Только что поговорили с фанатами, они пообещали, что не будут больше этого делать, - цитирует ТАСС Морозова.

Следующий матч "Спартак" проведет дома в среду со СКА. Игра начнется на МСА "Лужники" в 19:30 по московскому времени.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3972235

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