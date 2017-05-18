Фанаты новокузнецкого "Металлурга" просят Владимира Путина не допустить исключения клуба из КХЛ

Болельщики новокузнецкого "Металлурга" написали петицию, обратившись к Президенту России Владимиру Путину. Они опасаются, что планы КХЛ по сокращению числа участников лиги из российских городов в пользу иностранных коснутся их клуба, и он будет выведен из КХЛ.

"Уважаемый Владимир Владимирович!

Мы, болельщики Новокузнецкого хоккейного клуба "Металлург", просим Вас обратить внимание на ситуацию, сложившуюся в новокузнецком хоккее.

Самый крупный город Кузбасса, угледобывающий и металлургический центр страны может лишиться большого хоккея из-за намерений руководства КХЛ сократить число участников лиги из российских городов в пользу зарубежных команд, - говорится в обращении. - И первым намереваются вывести из КХЛ именно наш новокузнецкий "Металлург". Да, "Металлург" не занимает высоких мест в турнирной таблице и арена у нас не современная, но это один из старейших клубов страны, его славная история началась в 1949 году! Наш хоккейный клуб, в последние годы, находясь в не самых благоприятных финансовых условиях, сумел воспитать игроков, которые в данный момент являются лицом всего российского спорта. К тому же клуб не финансируется из бюджета и госкорпораций, а именно на это Вы обращали внимание!..

При отсутствии в области команды КХЛ перестанет работать вертикаль "школа – МХЛ – КХЛ", молодые игроки будут покидать город, а дети не пойдут заниматься хоккеем, не видя перспектив и возможностей играть на высшем уровне.

Разве это соответствует намерениям государства развивать и поддерживать спорт и пропагандировать здоровый образ жизни? Разве иностранные клубы воспитают стране игроков сборной России? Нет, они будут растить игроков своих сборных, за наш счет.

Мы, болельщики, обеспокоены дальнейшей судьбой любимой команды, губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев также поддерживает наш клуб. "Металлург" – единственная отдушина многих новокузнечан, их любимое детище. Близится 400-летие Новокузнецка и нам совсем не хочется к юбилею города трудовой славы получить от руководства КХЛ "подарок" в виде исключения клуба из состава КХЛ. Мы, новокузнечане, этого не заслужили.

С уважением, болельщики и все неравнодушные жители Новокузнецка и Кемеровской области".