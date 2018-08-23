19:08 | Хоккей — КХЛ

Фанаты ЦСКА проигнорировали матч на новой арене


Активные фанаты ЦСКА не пришли на матч Кубка мэра Москвы против "Витязя", сообщает "РИА Новости". Игра прошла в "Парке Легенд", переименованном в "ЦСКА Арену". Клуб будет выступать на новом стадионе, переехав со старой арены на Ленинградском проспекте. На новом стадионе также выступает московский "Спартак".

Ранее активные болельщики ЦСКА опубликовали заявление, в котором с сожалением сообщили об отказе от поддержки хоккейной команды на домашних матчах чемпионата КХЛ.

ЦСКА победил "Витязь" со счетом 3:1.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/hockey/20180823/1140765515.html

К комментариям
0
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ