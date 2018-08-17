Фанаты ЦСКА объявили бойкот на предстоящий сезон КХЛ

Болельщики ЦСКА бойкотируют домашние матчи команды в следующем сезоне КХЛ. Фанаты недовольны тем, что "Спартак" будет играть на "Арене ЦСКА", а также отношением президента клуба Игоря Есмантовича.

Заявление болельщиков ЦСКА:

"Перед началом нового сезона руководство ХК ЦСКА объявило о переезде на новый стадион – "Арену Легенд" (ранее носивший официальное название "ВТБ Ледовый дворец", а ныне и вовсе переименованный в "ЦСКА Арена"), – приводит сообщение http://rbworld.org. – В пятиминутной (!) доступности от родного ЛДС ЦСКА находится современная, вмещающая в себя 12 тысяч человек арена "Мегаспорт", хорошо известная красно-синим болельщикам, так как на ней часто проводил и проводит свои матчи баскетбольный ЦСКА. Арена, к слову, начиная с этого года, станет местом проведения домашних игр московского ХК "Динамо. Последний пример доказывает, что переезд в данный спортивный комплекс был возможен – нужно было лишь захотеть. Несмотря на данный факт, руководство принимает решение проводить домашние матчи на другом конце Москвы.

Переезд на новую арену, в стенах которой свои игры вот уже второй год будет проводить хк "Cпартак" – очень, мягко говоря, спорное решение, которое было принято без учета мнения болельщиков ЦСКА, ради которых, как утверждают многочисленные заявления, и играет хоккейный клуб. По мнению руководства, болельщик не имеет права участвовать в принятии решения, где ему поддерживать команду. Пусть это будет хоть "Арена легенд", хоть "Сокольники" – руководству плевать. Подтверждает это дерзкая и грубая форма общения президента клуба ХК ЦСКА Игоря Есмантовича на состоявшейся закрытой встрече с болельщиками:

– "Кто вы такие, чтобы указывать что нам делать."

…

– "Дилетанты, не державшие в руках кубки".

…

– "Мы не считаем должным прислушиваться к вашему мнению".

Все эти годы, пока данная персона является президентом клуба, возникали многочисленные проблемы при обсуждении разных тем касательно команды и ее поддержки: присутствия ряда игроков в команде, организационных вопросов и т.д… С данным управленцем болельщики так и не смогли найти общего языка, и мы не видели, что вопросы, адресованные к руководству и лично к президенту клуба как-то решались. Никогда Есмантович не получал поддержки болельщиков и заявление о переезде на новую арену стало последней каплей для нас, активных фанатов ЦСКА.

Не учитывая мнения собственных болельщиков, нас обязывают делить "домашнюю" арену с самым непримиримым соперником – спартаком. Зачем мы меняем ставший для каждого болельщика родной Ледовый Дворец Спорта, расположенный в исторически сложившимся армейском районе – никто на этот вопрос ответить так и не пытался. Зато на слабоумные высказывания время у нашего президента есть. Так, например, Есмантович считает, что "соседство со "Спартаком" в "Парке легенд" сблизит болельщиков клубов".

В данной ситуации все армейские ультрас и оф-коллективы приняли решение бойкотировать игры ХК ЦСКА на данной арене. Хотим отметить, что мы ВСЕГДА, вне зависимости от статуса чемпионата или его формата, уровня соперника и удалённости выездных игр ПОДДЕРЖИВАЛИ родной ЦСКА и были РЯДОМ с КОМАНДОЙ! Однако в данной ситуации мы не можем позволить себе посещать домашние матчи на этой арене, разделяя трибуну со свиньями. Мы ни в коем случае не отказываемся от поддержки команды, но сможем это делать только на выездных играх", – написано в заявлении, опубликованном в сообществе болельщиков ЦСКА".