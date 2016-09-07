Фахрутдинов продолжит работу в "Амуре", несмотря на результаты

Главный тренер "Амура" Мисхат Фахрутдинов продолжит работу с командой, несмотря на неудачное выступление хабаровчан на старте регулярного сезона КХЛ. Об этом сообщил первый вице-президент "Амура" Александр Филиппенко. Вчера команда потерпела гостевое поражение от "Сочи" со счетом 2:7. Таким образом, хабаровчане после семи матчей регулярного чемпионата КХЛ имеют в своем активе всего одну победу при шести поражениях.

- Разговоры об отставке - это все слухи. Он (Мисхат Фахрутдинов) продолжает работать на своем посту, - цитирует "Р-Спорт" Филиппенко.