Езовских отправлен в отставку с поста главного тренера "Югры"

Главный тренер "Югры" Павел Езовских отстранен от исполнения обязанностей главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Андрей Соколов.

- Задачи, которые мы ставили перед тренерским штабом в начале сезона, на сегодняшний день не выполнены, - приводит пресс-служба "Мамонтов" слова генерального директора клуба Василия Филиппенко. - Результаты последних игр не оправдали ожиданий наших болельщиков и руководства.

Вчера "Югра" уступила "Сибири" (1:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ. На данный момент клуб из Ханты-Мансийска занимает 6-е место в Восточной конференции, набрав 11 очков в 9 матчах.