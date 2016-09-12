16:42 | ХОККЕЙ — КХЛ

Езовских отправлен в отставку с поста главного тренера "Югры"

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Главный тренер "Югры" Павел Езовских отстранен от исполнения обязанностей  главного тренера. Исполняющим обязанности назначен Андрей Соколов.

- Задачи, которые мы ставили перед тренерским штабом в начале сезона, на сегодняшний день не выполнены, - приводит пресс-служба "Мамонтов" слова генерального директора клуба Василия Филиппенко. - Результаты последних игр не оправдали ожиданий  наших болельщиков и руководства.

Вчера "Югра" уступила "Сибири" (1:7) в матче регулярного чемпионата КХЛ. На данный момент клуб из Ханты-Мансийска занимает 6-е место в Восточной конференции, набрав 11 очков в 9 матчах.

Дополнительная информация

http://ugra-hc.ru/press-tsenter/news.php?ELEMENT_ID=1336

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dianov

Ой, и сгоряча рубануло руководство Югры - Езовских отличный тренер, с таким составом занимать 6-е место и показывать приличную игру. Привожу пример Салавата Юлаева: после выноса тела со СКА 1:7, никаких изменений, более того - вратарь-дырка Сведберг отстоял и стоит во всех последующих играх. Хотя СЮ перед сезоном взяли целую охапку вратарей

17:57

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