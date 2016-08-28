19:24 | ХОККЕЙ — КХЛ

Ежов, Зернов, Филатов - три звезды дня

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В новом сезоне "СЭ" открывает новую рубрику – "Три звезды". Каждый вечер мы будем называть трех главных героев игрового дня в чемпионате КХЛ.

Первой звездой дня стал голкипер "Лады" Илья Ежов, отразивший 27 из 28 бросков гостей, в том числе буллит Рихарда Гюнге на 59-й минуте встречи. Второй звездой дня признан 20-летний форвард тольяттинцев Денис Зернов, который забросил победную шайбу в первой смене в КХЛ в своей карьере. Третьей звездой дня назван нападающий "Лады" Никиты Филатов, который отметился голом в большинстве.

1. в. Илья ЕЖОВ ("Лада"), 27 сэйвов/28 бросков, отраженный буллит

2. н. Денис ЗЕРНОВ ("Лада"), 1 (1+0) очко, 1 бросок, "+1"

3. н. Никита ФИЛАТОВ ("Лада"), 1 (1+0) очко, 1 бросок, "0"

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