Ежов перешел в "Нефтехимик"

Вратарь Илья Ежов, выступавший за "Ладу", перешел в "Нефтехимик", информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне 30-летний голкипер провел за "Ладу" 50 матчей. В 14 из них команда победила. Также на его счету три игры на ноль. Коэффициент надежности голкипера составил 2,61, а процент отраженных бросков – 91,9.

Также "Нефтехимик" расторг контракт по обоюдному согласию сторон с воспитанником клуба защитником Денисом Кузьминым. В минувшем сезоне он провел 19 матчей, в которых отметился одной результативной передачей.