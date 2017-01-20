Евгений Тимкин: "Всегда приятно выигрывать, к тому же у своего города"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Евгений Тимкин после победы над "Авангардом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команде нужно восстановиться. По его словам, выигрывать приятно всегда.



– Сегодня все полностью отдались борьбе, – цитирует Тимкина официальный сайт "Магнитки". – Ничего, сейчас будет небольшой перерыв и нормально восстановимся от таких нагрузок.



Для меня победа над омским "Авангардом" значит что-нибудь особенное? Ну, конечно, всегда приятно выигрывать. А тут еще и у своего города. Но не подумайте – нет никаких желаний что-то кому-то доказывать. Это игра, а в каждой игре хочется победить.