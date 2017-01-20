01:36 | ХОККЕЙ — КХЛ

Евгений Тимкин: "Всегда приятно выигрывать, к тому же у своего города"

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Евгений Тимкин после победы над "Авангардом" (4:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команде нужно восстановиться. По его словам, выигрывать приятно всегда.

– Сегодня все полностью отдались борьбе, – цитирует Тимкина официальный сайт "Магнитки". – Ничего, сейчас будет небольшой перерыв и нормально восстановимся от таких нагрузок.

Для меня победа над омским "Авангардом" значит что-нибудь особенное? Ну, конечно, всегда приятно выигрывать. А тут еще и у своего города. Но не подумайте – нет никаких желаний что-то кому-то доказывать. Это игра, а в каждой игре хочется победить.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/

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