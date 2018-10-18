Евгений Тимкин - о победе над "Авангардом": "Перед игрой сказал, что неохота ударить в грязь лицом"

Нападающий "Металлурга" после победы над "Авангардом" (4:1) рассказал, насколько важна была эта игра как лично для него, так и для команды в целом.

- Хорошая игра. Рад, что выиграли. Довольны все. Играли терпеливо как тренер нас просил. Я считаю, что все в порядке, но главное, что выиграли.

- Вам сегодня удалось забить...

- Да, получилось забить не без доли везения в пустые ворота, но гол, как говорится, и есть гол.

- Вы вообще специалист по пустым воротам.

- Спасибо (смеется).

- Этот матч все-таки принципиальный для вас?

- Конечно! Это же родная команда. Перед игрой в интервью сказал, что неохота ударить в грязь лицом. Игру смотрят родственники, друзья, весь Омск, в принципе. "Магнитку" знают, поэтому хотелось показать хорошую игру.

- Сегодня удалось не только победить, но и забить много. Это очень хороший знак?

- Да, ведь у нас была небольшая голевая засуха. За счет работы смогли переломить. (Юрий Ширинкин)