Евгений Тимкин: "Драться не хотелось, потому что счет был скользким"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Евгений Тимкин после поражения от ЦСКА (3:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что был готов к жесткому хоккею. По его словам, отвечать дракой он не хотел.

– Наверняка обидно проигрывать в таких матчах. Вы могли победить в основное время, но в итоге уступили в овертайме.

– Конечно, очень обидно. Немного не дожали ЦСКА.

– Армейцы чуть ли не с первой смены принялись вас бить. Подраться не предлагали?

– Нет, не предлагали. А то, что они так играли… Это ведь был матч с ЦСКА, поэтому ничего удивительного в не вижу.

– У вас самого не возникало желания ответить?

– Счет был очень скользкий, поэтому драться не хотелось.

– В матче было много удалений. Как считаете, судьи давали играть жестко или чуть что – сразу удаляли?

– Где-то давали играть, а где-то не давали. Сейчас запрещено обсуждать работу судей, и я не хочу сказать ничего плохого в их адрес.

– Можно ли провести какие-то параллели со знаменитым прошлогодним финалом?

– Тот финал уже история, как и сегодняшний матч. Игры все равно немного отличаются. Тем более, там был финал, а здесь матч регулярного чемпионата, который, к тому же, закончился овертаймом три на три.

– Как оцениваете выездную серию для вашей команды?

– Она складывается нормально. Играть без поражений нельзя. Думаю, все в порядке. Мы уже настраиваемся на плей-офф.

– Не расслабит команду тот факт, что вас уже никто не подвинет с первого места в конференции?

– Как можно расслабиться, когда на носу плей-офф? Профессионализм и заключается в умении концентрироваться в матчах, которые ничего не решают.

– В случае победы над ЦСКА в основное время у вас был реальный шанс побороться за первое место в лиге. Было такое желание?

– Честное слово, я не смотрел в таблицу уже давно. У меня свои принципы. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)