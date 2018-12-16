Евгений Савин: "Не исключаю, что летом отправлюсь с "Ак Барсом" вкалывать на предсезонке"

Бывший футболист, а ныне – игрок хоккейного "Ак Барса" Евгений Савин не исключил, что следующим летом он может поехать на сборы со своей новой командой.

– Во время тренировки, когда ребята из "Ак Барса" специально впечатывали меня в борт, говорили, что я норм. Сам тоже чувствую себя замечательно, всё-таки стараюсь держать себя в форме. Да и футбольное прошлое даёт о себе знать, – цитирует Савина официальный сайт КХЛ. – Я взял номер Гретцки? Это случайность. Я хотел свою родную девятку, с которой прошёл всю футбольную карьеру. Но этот номер в "Ак Барсе" уже занят Андреем Поповым, поэтому мы добавили ещё одну цифру девять – так на моей спине и появилось "99". Хотя, кто знает, может, этот номер не случайность. Ведь уже на первой тренировке я забросил три шайбы.

Билялетдинов подкалывает меня. Говорит, что я хитрый: захотел в основной состав, не пройдя сборов. Но я расценил это как предложение. Не исключаю, что летом отправлюсь с "Ак Барсом" вкалывать на предсезонке. Так что моя история с Казанью – с продолжением!

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