19:42 | Хоккей — КХЛ

Евгений Савин: "Не исключаю, что летом отправлюсь с "Ак Барсом" вкалывать на предсезонке"

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Бывший футболист, а ныне – игрок хоккейного "Ак Барса" Евгений Савин не исключил, что следующим летом он может поехать на сборы со своей новой командой.

Во время тренировки, когда ребята из "Ак Барса" специально впечатывали меня в борт, говорили, что я норм. Сам тоже чувствую себя замечательно, всё-таки стараюсь держать себя в форме. Да и футбольное прошлое даёт о себе знать, – цитирует Савина официальный сайт КХЛ. – Я взял номер Гретцки? Это случайность. Я хотел свою родную девятку, с которой прошёл всю футбольную карьеру. Но этот номер в "Ак Барсе" уже занят Андреем Поповым, поэтому мы добавили ещё одну цифру девять – так на моей спине и появилось "99". Хотя, кто знает, может, этот номер не случайность. Ведь уже на первой тренировке я забросил три шайбы.

Билялетдинов подкалывает меня. Говорит, что я хитрый: захотел в основной состав, не пройдя сборов. Но я расценил это как предложение. Не исключаю, что летом отправлюсь с "Ак Барсом" вкалывать на предсезонке. Так что моя история с Казанью – с продолжением!

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Дополнительная информация

https://www.khl.ru/news/2018/12/16/421943.html

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