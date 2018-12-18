Евгений Савин: "Хоккеисты более брутальные. У футболистов прически, сумочки красивые"

Бывший футболист ряда российских клубов Евгений Савин поделился своими впечатлениями от общения с хоккеистами. Игрок подписал краткосрочный контракт с "Ак Барсом", потренировался в его составе, а сегодня покинул клуб, не проведя ни одного матча.

– Мне многие говорили, что хоккеисты – мужики, более мужественные что ли, брутальные. И на самом деле так и есть, – цитирует "Бизнес Online" Савина. – Потому что у футболиста прически, сумочки какие-то красивые, кроссовочки. У хоккеистов все жестче и даже сама речь: "Ну че там, че кого?". Видно прям – мужики. Я сам человек с прической футболиста и говорю как есть – они другие, да. Хотя переживания, принципы, преодоление, и прочие спортивные моменты – они очень похожи. В любом случае, профессиональный спорт – это тяжелый труд, и неважно, хоккеист ты или футболист, боксер. Ты трудишься, преодолеваешь сложности, у тебя травмы, неудачи, взлеты и падения. В этом все схоже. А внутренне, конечно, хоккей брутальнее, чем футбол.

– А почему так? Футболистов все время обвиняют в симуляциях – это стало нормой. В хоккее за такое будут презирать любого. Хоккеисты летят под шайбы, получают в зубы и не кривляются, хотя вид спорта жестче...

– Да, с раннего детства ребята варятся в этом суровом и жестком виде спорта, на этом они выросли и у них такая ментальность, более брутальная и мужественная, чем в футболе. Хотя, безусловно, в футболе тоже бывают и травмы, самоотверженность. Но хоккей сам по себе такой вид спорта – более жесткий и суровый. Мне прикольно было в первый день наблюдать, как человек в экипировке становится в два раза больше. Такая машина! Они еще так летают по льду. Ты думаешь: "Господи, если он разгонится и впечатает меня в борт, то от меня точно ничего не останется".