Евгений Попихин: "Удаления сломали нашу игру"

Главный тренер "Нефтехимика" Евгений Попихин после поражения от ЦСКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что его команда уступил во многом из-за удалений. По его словам, команда должна сделать выводы из случившегося.

– Поздравляю с победой ЦСКА. Удаления сломали нашу игру, – подчеркнул Попихин. – Если играли пять на пять – неплохо оборонялись и выходили в контратаку. Но ЦСКА преподал урок, как нужно забивать в большинстве, наносить быстрые броски, работать на пятаке. Над этим компонентом будем работать. Также хотел бы отметить, что команда не бросила играть. Мы играли до конца, в третьем периоде уже началась подготовка к следующему матчу. Нужно подработать те моменты, которые сегодня не получились. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)