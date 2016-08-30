Евгений Попихин: "Нельзя удаляться, когда играем вчетвером"

Главный тренер "Нефтехимика" Евгений Попихин после поражения от ЦСКА (1:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ оценил дебют нападающего Кирилла Кабанова. Также он отметил, что у него нет претензий к судьям по удалениям, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Кабанов первый матч сыграл. Как оцените его дебют?

– Парень старался, был у него один момент. Дальше будем смотреть.

– Вы сказали, что удаления сломали игру "Нефтехимика". Все они были обоснованными? К судьям нет претензий?

– Нет. Арбитры отработали нормально. Нельзя удаляться, когда играем вчетвером. Тем более, в своей зоне шайба выбрасывалась. Потом было необоснованное удаление Двуреченского. Зачем они нужны? У Лямина тоже было удаление. Эти моменты нужно срочно убирать.

– Вопрос по усилению. Яценко, Двуреченский – не самые забивные ребята. С расчетом на что вы их брали?

– У нас не такой большой выбор игроков. Взяли их для конкуренции.