22:43 | ХОККЕЙ — КХЛ

Евгений Попихин: "Нефтехимик" взял важные три очка в игре с "Северсталью"

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Главный тренер "Нефтехимика" Евгений Попихин после победы над "Северсталью"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0) отметил важность добытых трех очков. Он остался доволен игрой своей команды.

– Мы взяли важные три очка, - цитирует пресс-служба клуба Попихина. - Надо сказать, что "Северсталь" играла очень здорово. Бывает так, что есть хороший хоккей, но ты проигрываешь. В третьем периоде у "Северстали" было много моментов. Но у нас очень удачно сыграл вратарь. Спасибо ему большое. Я считаю, что была равная, хорошая игра двух команд, каждая из которых хотела победить. Желаю "Северстали" удачи.

Дополнительная информация

http://severstalclub.ru/Press/severstalclub/40095/1/

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