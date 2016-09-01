Евгений Попихин: "Нефтехимик" взял важные три очка в игре с "Северсталью"

Главный тренер "Нефтехимика" Евгений Попихин после победы над "Северсталью"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0) отметил важность добытых трех очков. Он остался доволен игрой своей команды.

– Мы взяли важные три очка, - цитирует пресс-служба клуба Попихина. - Надо сказать, что "Северсталь" играла очень здорово. Бывает так, что есть хороший хоккей, но ты проигрываешь. В третьем периоде у "Северстали" было много моментов. Но у нас очень удачно сыграл вратарь. Спасибо ему большое. Я считаю, что была равная, хорошая игра двух команд, каждая из которых хотела победить. Желаю "Северстали" удачи.