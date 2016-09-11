Евгений Попихин: "Игра была равная. Но "Динамо" забило, "Нефтехимик" - не сумел"

Главный тренер "Нефтехимика" Евгений Попихин остался недоволен своими игроками в матче регулярного чемпионата КХЛ против московского "Динамо" (1:3). По его словам, команда неудачно действовала в обороне.

- Сегодня я недоволен командой, - цитирует официальный сайт "Нефтехимика" Попихина. - Был акцент на хорошую оборону, а пропустили 3 гола с пятака. И те моменты: два в один, один в ноль – игроки должны использовать такие шансы. Мы забиваем по одному, по два гола, хотя создаем в каждой игре достаточно моментов. Надо работать.

- Почему были проблемы с выходом из зоны?

- "Динамо" плотно сыграло в средней зоне, там нужно было играть через заброс, по-другому просто никак не сыграешь. Много было потерь в средней зоне, не так просто взламывать такую оборону. А чтобы играть на контратаках, еще очень важно забить.

- Может быть, игроки еще не вышли из-под нагрузки? Кажется, что они медленнее соперника.

- Сегодня мы не уступили в движении, вы сами видели, игра была равная. Просто соперник забил, а мы не сумели. Больше агрессии нужно перед воротами, дорабатывать отскоки, работать на добивании, на закрывании вратаря. Это у нас еще хромает.