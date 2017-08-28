Евгений Орлов: "В Омске на лед выхожу с особым настроем"

Нападающий "Спартака" Евгений Орлов отметил, что его команда с таким желанием и настроем должна была побеждать "Авангард" (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Он также добавил, что по-прежнему приезжает в Омск с особыми эмоциями.

Напомним, 26-летний игрок выступал за "Авангард" с 2007 по 2012 год.

– Обидно проиграли. С таким желанием и настроем сегодня выходили, надо было побеждать, – сказал Орлов. – Игра была равной до третьего периода. Затем одну атаку проспали и пропустили. Сложно уже было чисто психологически отыграться. А так по игре равная была борьба. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые поддержали нас. Обидно, что проиграли, но это хоккей. Хочу от всей команды сказать, что мы бились до конца.

– В Омск, как и прежде, приезжаете с особыми эмоциями?

– Есть такое. Есть желание, есть, что доказать, так что да, в Омске на лед выхожу с особым настроем. (Анна ЛЕВЧЕНКО)