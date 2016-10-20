Евгений Медведев: "Сможем дать бой СКА, если будем играть без удалений"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев считает, что его команда сможет дать бой СКА в предстоящем матче регулярного чемпионата КХЛ. Сегодня омичи нанесли поражение "Северстали" со счетом 5:2.

– Вся команда сегодня поздравляла Соботку с дублем. Хороший микроклимат в команде?

– Хороший: здоровый и рабочий. Все в порядке.

– У СКА, с которым играть в субботу, 8 побед подряд. Как с ними играть?

– Я считаю, дисциплина должна быть на первом месте. Если будем играть строго и без удалений, думаю, мы сможем дать им серьезный бой. (Анна ЛЕВЧЕНКО)