Евгений Медведев: "Сложно искать оправдания"

Капитан "Авангарда" Евгений Медведев выразил сожаление по поводу поражения от "Йокерита" (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ. По его словам, омичам не хватает реализации моментов.

– Мы попали в довольно непростую ситуацию, сложно что-то говорить и искать оправдания, – цитирует официальный сайт "Авангарда" Медведева. – Проигрываем дома уже третью игру – и четвертую кряду. Вроде выполняем все, что от нас требуют, но с реализацией у нас большие проблемы.

– За последние пять минут можно было отыграть две шайбы, но вместо этого вы играли в меньшинстве, почему так?

– Было слишком большое желание вытащить матч, как-то повлиять на результат, торопились, отсюда удаление.

– Было такое, что собирались играть персонально против кого-то из игроков "Йокерита"?

– Мы системно играем, поэтому не делали акценты на отдельных игроков.

– До "Авангарда" вы играли в "Ак Барсе", где тоже случались серии поражений, за счет чего команда может преодолеть этот момент?

– За счет желания, работоспособности и самоотдачи.

– "Йокерит" все-таки доставил большие проблемы или нет?

– Особо каких-то проблем мы не испытывали. Они были чуть быстрее и, наверное, больше владели инициативой, играли в пас.

– У команды было несколько собраний, с тренерами и без них…

– Да, мы говорили и с тренерским штабом, и отдельно. Нас самих эта ситуация не устраивает. Ищем выход, ищем решение, я уверен, мы найдем его и выберемся из этой череды поражений.