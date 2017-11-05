Евгений Медведев: "Слован" бросил играть в последние 10 минут матча"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев подчеркнул, что команда выполнила тренерскую установку в матче регулярного чемпионата КХЛ со "Слованом" (5:1). По его словам, в конце встречи соперник бросил играть, что позволило омичам сделать счет более крупным.

– Была установка сыграть строго в обороне. В принципе, мы задание выполнили, – сказал Медведев. – Победить сегодня было важно – последний матч перед перерывом. Болельщики, несмотря на серию поражений, все равно пришли и поддержали нас. Надо им отдать должное и сказать слова благодарности и от тренерского штаба, и от команды, и от руководства.

– В последнем периоде "Авангард" заметно переигрывал соперника.

– Мы забили голы. И, если четно, последние 10 минут соперники просто бросили играть. Это позволило нам забить еще два гола.

– Давно делали дубль до сегодняшнего дня?

– Давненько.

– Пауза нужна команде?

– Необходима. Залатать травмы, подлечиться и в оптимальном составе выйти не игры. Там тоже будет отрезок довольно динамичный. (Анна ЛЕВЧЕНКО)