Евгений Медведев: "Шайба не идет в ворота? Удача – капризная дама"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев после победы над "Торпедо" (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что не считает матч с нижегородцами принципиальным. По мнению игрока, на льду встретились равные соперники.

– В овертайме у нас было больше желания забить, я думаю, – сказал Медведев. – Мы играли дома.

– Стало ли это противостояние принципиальным, ведь в "Торпедо" играют несколько бывших омских игроков?

– Во многих клубах играют бывшие игроки "Авангарда". Так что я не вижу в этом матче какой-то особой принципиальности. Встретились две довольно равные команды, показали быстрый и силовой хоккей.

– Создаете довольно много моментов, но шайба не идет в ворота. Почему?

– Удача – капризная дама. Значит, надо больше работать, чтоб везло. (Анна ЛЕВЧЕНКО)