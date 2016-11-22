Евгений Медведев: "Первая шайба "Лады" разбудила "Авангард"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Лады" (6:3) отметил, что первая шайба, которую забросила тольяттинская команда, разбудила омичей. После этого "Авангард" забил четыре гола в ворота соперника в первом периоде.

- Первая шайба, забитая "Ладой", разозлила?

- Разбудила, я бы сказал. Играли в свой хоккей, показывали то, что готовили. Получилось сегодня и в большинстве забить. Да и вообще много шайб было. Для болельщиков это зрелищно.

- Болельщики беспокоились о том, что может быть акклиматизация.

- Да не надо беспокоиться. Все нормально.

- Можно ли сказать, что команда набрала ход?

- Вы меня каждый раз об этом спрашиваете. Пока нет.

- Третий период получился интересным.

- Удалений много было. Отстояли, и я считаю, неоднозначный период был.

- Несколько перекладин сегодня было.

- В этом смысле не везло. Но в принципе, содержание игры понравилось сегодня. И такое количество шайб не может не радовать. (Анна ЛЕВЧЕНКО)