Евгений Медведев: "О кое-каких сюрпризах на Матче звезд уже раздумываю"

Капитан команды дивизиона Чернышева Евгений Медведев уверен, что голов в Матче звезд КХЛ будет забито больше, чем в предыдущих. Также он признался, что готовит сюрприз для болельщиков. Матч звезд-2017 состоится в рамках Недели звезд хоккея, которая пройдет в Уфе с 15 по 22 января.

– Очень приятно всегда выступать в таких матчах, гордость испытываешь, - цитирует пресс-служба КХЛ Медведева. - Я поеду уже на четвертый Матч звезд, но ощущения, уверен, будут другими, чем на предыдущих. Уфа для меня – это, прежде всего, "зеленое дерби", в котором я восемь лет подряд участвовал в составе "Ак Барса". Великолепная атмосфера – вот что, прежде всего, запомнилось. И болельщики. Поэтому я уверен, что Матч звезд удастся на славу.

Для меня каждый из них запомнился чем-то своим. На одном – Костя Барулин в костюме качка, на другом – Илья Ковальчук танцует на льду вместе с фигуристкой, ребята выдумывают что-то на буллитах… Думаю, что и после Матча звезд этого года будет, что вспомнить. Хотя бы то, что впервые вместо самого матча пройдет мини-турнир. Почему бы и нет? Это будет более зрелищно. Ведь праздник – в первую очередь для зрителей. Мне кажется, что голов будет еще больше, чем в предыдущих Матчах звезд. Что касается меня, то о кое-каких сюрпризах уже раздумываю. Все зависит от того, в каких конкурсах буду участвовать. Только, смотрите, на буллиты меня не поставьте (смеется)! Хоть это и шоу, но все же буллиты – хлеб для нападающих. У нас, защитников – свое.