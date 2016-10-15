Евгений Медведев: "Не ожидал, что выберут капитаном "Авангарда"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев, в минувшем сезоне выступавший за "Филадельфию", в интервью пресс-службе КХЛ подчеркнул, что назначение на роль капитана "ястребов" стало для него неожиданным. По словам 34-летнего игрока, его удивила продолжительность предсезонных тренировок в омском клубе.

- Довольно редко в командных видах спорта новичку доверяют роль капитана, но в "Авангарде" партнеры выбрали именно вас. Ожидали этого?

- Сказать честно, не ожидал. У нас прошло командное голосование, на котором ребята выбрали меня. В свою очередь постараюсь оправдать их доверие.

- Должно быть, нечасто в вашей карьере тренерский штаб менялся еще перед началом сезона. Как отнеслись к такому повороту событий?

- Я впервые в своей карьере сталкиваюсь с подобной ситуацией. Мы провели колоссальную работу на предсезонных сборах, и вдруг последовала неожиданная новость о смене главного тренера… Сложно что-то комментировать в этой ситуации, ведь так посчитало руководство клуба, а им виднее.

- На сборах у вас были пятичасовые тренировки. За свою карьеру в первый раз столкнулись со столь продолжительными занятиями? Как переносили нагрузки?

- C такой работой я столкнулся впервые, но если сборы дают результат - почему бы и нет? Фундамент на сезон, считаю, заложили основательный. Сейчас важно провести регулярный чемпионат ровно, без больших провалов и подойти к плей-офф в оптимальной физической форме.