Евгений Медведев: "Наверное, не без помощи "Адмирала" мы попали в плей-офф"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев в интервью официальному сайту клуба отметил, что поражение "Адмирала" помогло команде пробиться в плей-офф. Также хоккеист считает, что у молодых игроков омского клуба есть шанс проявить себя в играх Кубка Гагарина. Напомним, что в первом раунде плей-офф "Авангард" сыграет с "Салаватом Юлаевым", первый матч – 4 марта.

– 1 марта, в день, когда все решилось, команда как-то следила за матчем "Адмирала"? По телевизору или, может быть, в социальных сетях?

– Естественно, мы следили, тем более что они начали матч раньше. Наверное, не без помощи "Адмирала" мы попали в плей-офф. Но это уже позади, впереди новый этап, первый раунд. Мы все рады тому, что мы прошли в следующий круг. Будем стараться!

– Что скажете о сопернике, "Салавате Юлаеве"? Насколько это противостояние будет интересным?

– "Салават Юлаев" – хорошая команда, которая играет сама и дает играть другим. Считаю, что это будет противостояние мастерства. Как я узнал вчера, в Уфе играет одна их лучших троек нападения в лиге. Думаю, серия будет очень интересной.

– У Уфы еще и большинство достаточно серьезное. Команда успеет подготовиться к нейтрализации этого уфимского оружия?

– Мы в принципе весь сезон готовились в этому! Сейчас наши молодые ребята имеют хороший шанс проявить себя. Думаю, они сами не ожидали, что станут лидерами команды именно сегодня. Поэтому это прекрасный шанс показать себя, проявить и зарекомендовать, сказать свое слово.