Евгений Медведев: "К дерби с "Сибирью" подойдем в оптимальной форме"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев отметил, что команда успела отдохнуть и будет готова к игре с "Сибирью". По его словам, в дерби нужно показать свои лучшие качества.

– У нас был плотный график игр, и, к сожалению, в трех мы уступили, – отметил Медведев. – Но последнюю домашнюю игру мы выиграли, чем удалось порадовать болельщиков. Отдохнули – нам дали полтора дня, восстановились, после чего хорошо поработали, в том числе и на льду. Сегодня вы видели, что было много работы над единоборствами. Так что, думаю, к дерби с "Сибирью" мы подойдем в оптимальной форме.

– Важно ли перед этой игрой иметь особый настрой?

– Я 8 лет провел в Казани, и у нас всегда было "зеленое" дерби. Что тут говорить – это всегда интерес и со стороны публики, и со стороны прессы. Будем готовиться. На то оно и дерби, чтобы показать свои лучшие качества.

– На каком этапе сейчас строительство команды, коллектива в "Авангарде"?

– Ну вот Соботка приехал буквально на днях. И сразу же новые сочетания. Из-за состояния здоровья защитники меняются. Но думаю, скоро у нас будут постоянные сочетания, тренер их найдет. Строительство команды идет, нам предстоит еще много работы. Мы здорово шли в начале сезона, но вот такие проигрыши и дают как раз пищу для размышления, помогают понять, в какую сторону двигаться. (Анна ЛЕВЧЕНКО)