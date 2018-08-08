Евгений Медведев: "Грустно, что омский зритель останется без хоккея"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев сожалеет, что команде пришлось перебазироваться. Временно омичи переедут в Балашиху.

– Конечно, грустно, что команда поедет в Балашиху и омский зритель останется без хоккея в родном городе. Безусловно, мы будем играть за Омск, – цитирует официальный сайт "Авангарда" Медведева. – И в Москве много омских болельщиков, надеюсь, что у нас не будет пустых трибун. Если кто-то будет приезжать, мы будем очень благодарны. Мы обязательно будем поддерживать связь с нашими болельщиками. Живите хоккеем, болейте за "Авангард", ведь наша большая команда – единое целое, и мы будем помогать друг другу в этой непростой ситуации. Мы без вас не справимся, вы наш шестой-седьмой-восьмой полевой игрок. Я думаю, наше руководство сделает всё, чтобы омские болельщики были с командой.