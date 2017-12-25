Евгений Медведев: "Авангарду" нужно переломить неудачный момент, почувствовать уверенность победы"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев в интервью официальному сайту клуба извинился перед болельщиками за неудачную игру команды в последних встречах. Хоккеист отметил, что матч с "Ак Барсом" нужно выигрывать, чтобы вернуть поклонников на трибуны.

– Что происходит в команде после двух поражений? Как настраиваетесь на матч с "Ак Барсом"?

– Прежде всего, хочется перед болельщиками извиниться за такую игру, особенно за матч с "Югрой". Что происходит сейчас? Настраиваемся на лидера Востока, думаю, игра будет принципиальной для нас в психологическом плане. Дома обязаны выигрывать и показывать хорошую борьбу, хорошую динамику. Надо вернуть болельщика на арену!

– Какие выводы команда сделала?

– Конечно, каждое поражение оставляет негативный отпечаток, но на протяжении сезона мы уже были в таких ситуациях и выбирались из них. Нужно всем вместе собраться, переломить момент, почувствовать уверенность победы.

– Возможно ли хоккей, который "Авангард" показал с "Сочи" в первом периоде, демонстрировать на протяжении всего матча?

– Мы говорили об этом, что, даже сыграв этот период хорошо, должны были зацепиться за свою игру, но, к сожалению, не получилось. Сегодня, я уверен, будет много борьбы, хорошая динамика и хорошие скорости. Очень нужно, чтобы мы сегодня забросили минимум на одну шайбу больше – для победы.

– В "Ак Барс" вернулся Данис Зарипов. Как против него следует работать?

– Как и любой нападающий, он не любит силовую борьбу, когда оказывают давление. Играть надо построже, поплотнее с ним, но там и кроме Даниса есть хорошие игроки, настраиваться надо на команду в целом.