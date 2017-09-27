Евгений Медведев: "Авангарду" надо более хладнокровно относиться к голевым моментам"

Капитан "Авангарда" Евгений Медведев в преддверии матча регулярного чемпионата КХЛ против минского "Динамо" подчеркнул, что его команде не хватает реализации своих моментов. Он также добавил, что проблем с физическим состоянием у игроков нет.

– Если делать вывод из предыдущего матча, когда не получилось забить, что-то надо поменять перед игрой с минским "Динамо"?

– Я думаю, не надо ничего менять, кроме того, что надо реализовывать свои шансы. Просто забивать и все, – приводит официальный сайт "Авангарда" слова Медведева. – У нас были стопроцентные моменты, но мы, не знаю почему, зря их растратили. Потом начали "спасать Россию", но не получилось – проиграли. Наверное, надо относиться более ответственно и хладнокровно к голевым моментам.

– Как думаете, почему в большинстве все так не стабильно?

– Мы каждую тренировку работаем над этим компонентом, надеюсь, что хоть какая-то стабильность скоро появится. Хоть один гол за игру, но мы обязаны забивать при таком количестве минут в большинстве.

– Сегодня заключительная игра пятиматчевой домашней серии. Как можно оценить физическое состояние команды, насколько оно ровное по ходу матча?

– В принципе, мы не испытываем проблем по физике, в том числе и под конец третьего периода. Я, конечно, по себе сужу, но в целом хватает сил и на все три периода, и на овертаймы. Хочу отметить, что мы в хорошем физическом состоянии, наши кондиции никаких нареканий не вызывают. Так что сегодня, конечно, хочется выиграть, порадовать болельщиков – и порадоваться самим.

Матч "Авангард" - "Динамо" Мн пройдет сегодня и начнется в 16.00 по московскому времени.