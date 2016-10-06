Евгений Медведев: "Авангард" провел хорошую по содержанию игру"

Защитник "Авангарда" Евгений Медведев после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (2:1 Б) отметил, что игроки хозяев не были готовы к активному началу в исполнении гостей. По словам хоккеиста, всем игрокам омского клуба удалось получить удовольствие от игры.

– Откровенно говоря, первые 10 минут мы немного отдали инициативу, не были готовы к такому началу. Но потом нашли силы, характер и отыгрались. Считаю, до третьего периода игра была равной. В третьем у нас были моменты, должны были забивать, но к сожалению не получилось.

– Особая принципиальность игры сегодня чувствовалась?

– Это как и в любом дерби. Интересная игра для болельщиков. Много моментов. И Игрокам всем, я уверен, удалось сегодня получить удовольствие от игры.

– В третьем периоде много комбинировали, чего не хватило?

– Завершения. А по содержанию была хорошая игра и в обороне, и в атаке.

– В третьем периоде стало намного больше опасных моментов у обеих команд. С чем это связано?

– С усталостью, думаю. Начали допускать ошибки.

– "Сибирь" впервые проиграла по буллитам. Знали об этом?

– Нет. Не слежу за ними. (Анна ЛЕВЧЕНКО)